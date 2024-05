Cosa fare se il capo è omofobo

Gatto vs OrusPro Sunny Bowl: una ciotola smart per le crocchette è davvero utile - Gatto vs OrusPro Sunny Bowl: una ciotola smart per le crocchette è davvero utile - Sono sempre di più gli italiani che per la gestione e la cura degli animali domestici si affidano alla tecnologia, usando fontanelle con sensori di ...

Torino, Joël Dicker con il nuovo thriller al Salone del libro: «Io mezzo italiano, ci ho messo dentro le Langhe» - Torino, Joël Dicker con il nuovo thriller al Salone del libro: «Io mezzo italiano, ci ho messo dentro le Langhe» - Il giallista svizzero, 20 milioni di copie vendute e traduzioni in 40 Paesi,ama Torino e la kermesse letteraria:«Mi interessano i rapporti e gli istinti primordiali. La coppia è un mondo in evoluzione ...

In questo caso non scatta alcun reato: sono in pochi a saperlo - In questo caso non scatta alcun reato: sono in pochi a saperlo - Nonostante in molti siano sicuri che sia un reato, in un caso specifico questa mossa non andrà incontro a esso. I dettagli.