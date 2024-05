(Di mercoledì 8 maggio 2024) Genova, 8 mag. (Adnkronos) - Il giorno dopo il terremoto che ha sconvolto la politica ligure con l'arresto (ai domiciliari) perdel presidente della Regione Giovanni, l'indagine della magistratura non si ferma ed è già, al Palazzo di giustizia, di fissare glidi garanzia per i protagonisti dell'. Il calendario sarà stilato in queste ore. Il primo che comparirà (non prima di domani) davanti al gip Paola Faggioni sarà l'ex presidente dell'Autorità portuale e attuale presidente del colosso energetico Iren, Paolo Emilio Signorini, l'unico detenuto (a Marassi) di un'che conta 25 indagati e che ha portato a dieci misure cautelari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti -risulta intercettato già a partire dal ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti , accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta in cui ci sono 25 gli indagati e 10 destinatari ...

Corruzione: inchiesta Toti, in tribunale tempo di interrogatori per arrestati - corruzione: inchiesta toti, in tribunale tempo di interrogatori per arrestati - Genova, 8 mag. (Adnkronos) – Il giorno dopo il terremoto che ha sconvolto la politica ligure con l’arresto (ai domiciliari) per corruzione del presidente della Regione Giovanni toti, l’indagine della ...

Incubo Genova: arrestato Giovanni Toti. In evidenza - Incubo Genova: arrestato Giovanni toti. In evidenza - Oggi la Liguria si è alzata con un nuovo Presidente posto agli arresti domiciliari. Giovanni toti, ad un mese dalle elezioni europee è stato accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per ...

Tra gli arrestati anche l’ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore Aldo Spinelli - Tra gli arrestati anche l’ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore Aldo Spinelli - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni toti, è stato sottoposto a misure cautelari in seguito a un'inchiesta sulla presunta corruzione nel settore portuale e sui finanziamenti elettorali. Oltre ...