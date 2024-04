Cospito - la Cassazione non cambia idea | confermata la condanna

(Di giovedì 25 aprile 2024) Alfredo, lanone conferma lanei confronti dell’anarchico: gli ultimi aggiornamenti Nessun passo indietro da parte dellache, nei confronti di Alfredo, ha confermato la. L’anarchico, quindi, dovrà scontare 23 anni di carcere. Non solo lui, ma anche per Anna Beniamino sono in arrivo guai visto che è stata, anche per lei, il periodo dietro le sbarre di 17 anni e 9 mesi. In questo modo diventa definitiva la sentenza che era stata emessa il 26 giugno dello scorso anno da parte dei giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino. Alfredo(Ansa Foto) Notizie.comDecisione presa, nei confronti dei due anarchici, in seguito all’attentato ...

Alfredo Cospito e Anna Beniamino sono stati definitivamente condanna ti a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere. La decisione arriva direttamente dalla Cassazione al processo per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. ...

L'anarchico Alfredo cospito condannato in via definitiva a 23 anni di carcere - E' stato condannato in via definitiva a 23 anni di carcere Alfredo cospito, l'anarchico detenuto a Sassari in regime di 41bis, quello del carcere più duro. La Corte di cassazione si è espressa il 24 ...romatoday

Roma, raid degli anarchici al Tuscolano: atti vandalici prima della sentenza cospito. Allarme per il 25 aprile - Si sono fatti sentire a modo loro, agitando la notte romana alla vigilia della sentenza in cassazione per il processo ad Anna Beniamino e Alfredo cospito per l'assalto del 2 giugno 2006 alla caserma ...ilmessaggero

cospito, La cassazione conferma la condanna a 23 anni per l'anarchico che resta al carcere duro - Per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006 la cassazione ha confermato la condanna per Alfredo cospito a 23 anni di carcere. I giudici hanno ribadito anche la condanna per ...tg.la7