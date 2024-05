Conference League 2023 2024 - risultati e classifiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uefa Europaal via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 29 maggio allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italiana. FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Semifinali Andata – Giovedì 2 maggio Ore 21:00, Aston Villa-Olympiacos 2-4 (16? e 29? El Kaabi, 45+1? Watkins, 52? Diaby, 56? rig. El Kaabi, 67? Hezze) Ore 21:00, Fiorentina-Club Brugge 3-2 (5? Sottil, 17? rig. Vanaken, 37? Belotti, 63? ...

Il vantaggio nel primo tempo del Club Bruges con Vanaken, poi c'è solo la Fiorentina in campo. Un secondo tempo magistrale in cui trova il meritato pareggio, su rigore, che vale la finale di Atene. Grazie a Beltran , dopo aver colpito due pali e una ...

Bruges 8 maggio 2024 - Bastava un pareggio per volare in finale e la Viola non ha tradito le aspettative. A Bruges la Fiorentina strappa un pareggio in rimonta contro il Club Brugge per 1-1 e in virtù del successo per 3-2 del Franchi, strappa il ...

CONFERENCE, Finale il 29/5 all'Agia Sophia di Atene, ore 21 - conference, Finale il 29/5 all'Agia Sophia di Atene, ore 21 - Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina è in finale di conference league. I viola fanno fuori il Brugge in casa belga e staccano il pass per l'ultimo atto del torneo. Aspettando ...

Conference League | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - conference league | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - I padroni di casa approcciano in maniera convinta questa gara, mettendo pressione alla Fiorentina e trovando il gol al 20' con Vanaken. Reazione immediata dei viola che sfiorano il pareggio due volte ...

Conference League, la Fiorentina pareggia con il Bruge e raggiunge la finale - conference league, la Fiorentina pareggia con il Bruge e raggiunge la finale - Seconda finale consecutiva raggiunta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, in svantaggio nella prima frazione per il gol di De Cuyper al 20', sono riusciti ad agguantare il ...