Concorso Agenzia delle Entrate | 50 posti per informatici

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di lunedì 22 aprile 2024) Grandi opportunità di lavoro presso l’! L’ha di recente indetto unpubblico per l’assunzione di 50 funzionari nell’ambito professionale ICT, ovvero nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che saranno ripartiti fra data analyst e addetti alla sicurezza informatica. Il contratto di lavoro somministrato sarà a tempo indeterminato, prevedendo comunque un periodo di prova iniziale per coloro che superano le prove concorsuali e rientrano tra i vincitori in graduatoria. Desideri lavorare all’interno di unaistituzioni più importanti in Italia? Nei prossimi paragrafi ti forniremo tutte le informazioni necessarie per affrontare preparati il...