L' Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT. Per partecipare è necessaria almeno un laurea triennale, il termine ultimo ...

L’ Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone, di cui 25 unità come Data analyst e 25 unità come Funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, da ...

Agenzia delle Entrate, concorso per 80 posti di lavoro: i requisiti per candidarsi - Agenzia delle entrate, concorso per 80 posti di lavoro: i requisiti per candidarsi - Chance lavorativa garantita dall’Agenzia delle entrate. Un concorso che consentirà l’ingresso di 80 lavoratori. Lo sguardo è rivolto a funzionari specializzati in selezione, valutazione del personale ...

La Centrale del latte di Rieti presenta un nuovo progetto per la scuola: il quiz in onda su Rtr - La Centrale del latte di Rieti presenta un nuovo progetto per la scuola: il quiz in onda su Rtr - I concorrenti partecipanti al quiz sono circa 300 ... nonché l’apprezzatissimo spettacolo socio-pedagogico presso il Teatro Vespasiano. La Clar oggi entra nelle scuole attraverso il gioco, che oltre a ...

Concorso pubblico, bando per collaboratori scolastici esperti per incarichi di supplenza: graduatoria e domanda - concorso pubblico, bando per collaboratori scolastici esperti per incarichi di supplenza: graduatoria e domanda - concorso pubblico, bando per collaboratori scolastici esperti per incarichi di supplenza: graduatoria e domanda ...