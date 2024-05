Come si diventa giapponesi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un documentario racconta un anno di vita in una scuola elementare di Tokyo. È lì, dice la regista, che s’impara a vivere in una società dove i treni spaccano il minuto. Leggi

Il caso kebab scuote la Germania, il prezzo alle stelle diventa un problema sociale - Il caso kebab scuote la Germania, il prezzo alle stelle diventa un problema sociale - Ormai è di prassi che Olaf Scholz venga fermato ai comizi da giovani che richiedono un costo calmierato. Die Link e i Verdi pronti a richiedere un “prezzo politico” ...

Tendenza Meteo - Prossima settimana tra caldo estivo e forti temporali. Ecco come potrebbe andare secondo i modelli - Tendenza Meteo - Prossima settimana tra caldo estivo e forti temporali. Ecco come potrebbe andare secondo i modelli - La saccatura atlantica che già in questo weekend inizierà ad avere un ruolo importante su Inghilterra, Spagna e Francia potrebbe diventare la protagonista assoluta del tempo sui 2/3 dell'Europa, Itali ...

L’ex Teatro dell’Oriuolo di Firenze totalmente restaurato diventa il Centro di eccellenza per le arti digitali di IED - L’ex Teatro dell’Oriuolo di Firenze totalmente restaurato diventa il Centro di eccellenza per le arti digitali di IED - L'Istituto Europeo del Design di Firenze "Campus diffuso" unendo questa nuova sede alla sede storica di via Bufalini e quella in Palazzo Pucci ...