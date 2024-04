Milan | Stefano Pioli esalta Rafael Leao | come Mbappe e Neymar? Può crescere ancora

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore delha parlato dell’ottimo momento di forma di: è? Con 5 goal e 9 assist in 26 presenze in Serie Asi è confermato uno dei giocatori più forti di questo. Il portoghese è il vero fuoriclasse dei rossoneri, giocatore in grado di fare la differenza e cambiare il corso di qualunque partita con una giocata di livello. Il classe 1999 a inizio stagione ha però vissuto una fase molto difficile, in cui non è riuscito a trovare la via del goal per mesi e mesi. Ora però sembra essersi definitivamente sbloccato, pronto a fare lasciare il segno nella fase più calda della stagione. Intervenuto in conferenza stampa ...