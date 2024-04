Atalanta - Scamacca nell'Olimpo dei top in Europa | segna come Kane e Mbappè

Varriale polemico: "scamacca assente in finale con la Juve per un giallo troppo severo" - RebelOT del 2024 – n.16 E a Boston… News da Zingonia INFO BIGLIETTI MARSIGLIA Fino all’ultimo tuffo (VIDEO) Le bacchettate del Talismano ! (son gia’ leggenda) La semifinale Dea-Viola vista ...

Continua a leggere>>

Sky - De Sciglio in dubbio per la gara contro il Milan - Mattia De Sciglio non è stato a disposizione della Juventus per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Il numero 2 juventino, però, resta in forse per la gara contro il ...

Continua a leggere>>

Più bastone che carota: la cura Gasp ha funzionato. E scamacca ora è un top - Da "deve correre di più, se no non farà nulla di buono" a poco "spirito Atalanta". Ma anche tanta fiducia nelle doti nel suo attaccante, ecco come il tecnico ha pungolato Gianluca. Il risultato Nell' ...

Continua a leggere>>