Allegri | «La Champions è a dieci punti | contro l’Atalanta un pareggio che vale molto»

(Di domenica 10 marzo 2024)a Dazn dopo Juventus-Atalanta 2-2 È mancata la gestione del vantaggio. «Abbiamo disputato una buona partitauna buona Atalanta, loro sono stati bravi sulla punizione del primo gol (schema con rete di Koopmeiners, ndr). Il secondo tempo nostro è stato più arrembante, di rabbia, di tecnica. Bisogna migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio. Come domenica scorsa a Napoli. Facciamo buone partite ma prendiamo gol troppo facilmente». «Dobbiamo andare a lavorare sulle situazioni, comunque sono momenti. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, abbiamo tenuto lì. Siamo adalla. Ai ragazzi non posso dire niente, l’impegno non è mai mancato». Seiin sette partite. «È cambiata la percezione, 58 ...

