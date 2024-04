Tuttosport – Ne vorrei dieci E sulla corsa Champions…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 aprile 2024) 2024-04-28 01:21:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria di misura della Lazio in casa contro il Verona decisa dalla rete del rientrante Zaccagni. Il tecnico croato ha dichiarato: “Oggi Pedrito a sprazzi sembrava quello di Barcellona. Nel calcio conta tutto: siamostrada giusta, manca poco e dobbiamo finire bene. Poi vedremo e tireremo le somme. Conta poco programmare: bisogna andare partita per partita. Dobbiamo preparare al meglio quella col Monza. Questa l’abbiamo preparata come una finale e sapevo sarebbe stata una partita così”. Tudor su Zaccagni “Zaccagni sappiamo che valore ha. Si allenano tutti bene e li vedo anche divertirsi. Gli ho fatto anche i complimenti l’altro giorno. Tutti i punti sono preziosi. Questa vittoria la sento ...