Che bagarre per il Sassuolo Tre giornate al cardiopalma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Adesso che il ‘Monday night’ ha messo tutte ‘pari’, quanto a partite giocate, le squadre in lotta per la salvezza, i conti si possono provare a fare per davvero. E pazienza se sono i ‘conti della serva’ che raccontano 5 squadre in altrettanti punti a 270’ dalla fine per un ‘volatone’ che certa retorica dice che sarebbe piaciuto a Giorgio Squinzi, notissimo appassionato di ciclismo che nel ciclismo vinse tutto con la ‘sua’ Mapei. Mica vero, tuttavia, perché il ‘volatone’ vede la sua creatura in neroverde obbligata a rincorrere, con tre punti di ritardo rispetto alla linea che traccia il confine tra salvezza e retrocessione. E con un calendario che, se dissemina insidie per tutti, non le risparmia a nessuno, eccezion fatta (forse) per il Verona. Vediamo, allora, le tappe del ‘volatone’, non senza aggiungere che oggi la ‘media’ matematica delle concorrenti fissa il traguardo tra i 35 ...

La 34ª giornata di Serie A si chiude col posticipo tra Genoa e Cagliari. I padroni di casa non concedono nulla ai sardi e portano a casa tre punti che li fanno salire a quota 42 punti , confermando il 12° posto in CLASSIFICA . Thorsby, Frendrup e ...

Seconda categoria. "Una salvezza bella e meritata come la vittoria contro l’Arzilla» - Seconda categoria. "Una salvezza bella e meritata come la vittoria contro l’Arzilla» - In casa della Marottese Arcobaleno la stagione appena conclusa (girone B di Seconda categoria) è stata giudicata positiva sotto diversi aspetti, sia per quanto la squadra ha saputo ... contro un ...

PUNTO GG – Scatto Atalanta per la Champions; il Sassuolo batte l’Inter e prova a salvarsi - PUNTO GG – Scatto Atalanta per la Champions; il Sassuolo batte l’Inter e prova a salvarsi - Sorpresa Sassuolo: per la salvezza ci sono anche i neroverdi Come spesso accade nel finale di stagione qualche risultato esula sorprendentemente dai valori espressi dalle compagini nel corso della ste ...