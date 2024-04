Il Genoa non fa sconti - 3-0 al Caglairi | bagarre salvezz - 6 squadre in 6 punti | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) La 34ª giornata di Serie A si chiude col posticipo trae Cagliari. I padroni di casa non concedono nulla ai sardi e portano a casa treche li fanno salire a quota 42, confermando il 12° posto in. Thorsby, Frendrup e Gudmundsson lasciano il Cagliari a secco. Per i sardi un pesante ko in chiavea. Per il Cagliari, infatti, era fondamentale portare a casae non riuscendoci perde una grande occasione. Con la sconfitta di oggi i sardi restano a 32, in 14ª posizione in, a +1 da Verona, Frosinone ed Empoli e +3 dall’Udinese. Resta, dunque, tutto ancora aperto. Ladi Serie A Inter 89 Milan 79 Juventus 65 Bologna 63 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino ...