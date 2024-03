Verona | colpo salvezza contro il Lecce | bagarre retrocessione | 7 squadre in 3 punti | CLASSIFICA

(Di domenica 10 marzo 2024) Mancano 10 giornate al termine della Serie A e la lottasi fa appassionante e aperta a qualsiasi stravolgimento. Se l’Inter aspetta, ormai da tempo, la certezza matematica dello scudetto, in coda è tutto aperto e, giornata dopo giornata, cambiano le posizioni indi diversee anche le loro prospettive per il futuro. Il, che ha smantellato l’intera rosa a gennaio, sembrava dover raggiungere la Salernitana (forse l’unica giù condannata alla B). Eppure, i ragazzi di Baroni sono riusciti a mantenere la barra dritta e a raccogliere 6pesantissimi vincendoil Sassuolo nello scorso turno di campionato e quest’oggiil. La gara odierna, in trasferta in terra salentina, è stata decisa da una rete di ...

