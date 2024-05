Pulizia etnica - il candidato Marco Tarquinio imbarazza il Pd | è subito bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dal «ma anche» dell'era Veltroni al «sceglieranno gli elettori». Sembra questa la strategia scelta da Elly Schlein e dal gruppo dirigente del Nazareno di fronte ai temi che dividono profondamente il Pd e che emergono in tutta la loro inconciliabilità, nel profilo delle candidature dem per le europee. Le liste del Pd, infatti, le rimettono in fila dietro i nomi dei candidati. Visto che ci sono le preferenze, è il ragionamento, saranno gli elettori a stabilire chi deve prevalere. E così ecco che dietro alla ultra-pacifista Cecilia Strada, erede del fondatore di Emergency, capolista al Nord Ovest, troviamo, l'europarlamentare uscente Irene Tinagli, tra le più convinte sostenitrici dell'invio di armi all'Ucraina. Accanto a Eleonora Evi, ex Verde, contrarissima al sostegno militare troviamo Emanuele Fiano, che invece la pensa come Tinagli e come Giorgio Gori. Così nella circoscrizione Sud, ...