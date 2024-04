Non solo Schlein | Cecilia Strada - Lucia Annunziat - Marco Tarquin -o, Eleonora Evi Chi sono i candidati del Pd alle Europee

Nel giorno del balletto delle liste per le Europee, con il Pd che si spacca e si dilania sull'ipotesi di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo, ecco che Giuseppe Conte fa capolino a In ... (liberoquotidiano)

Milan, Kjaer a parte: solo due centrali disponibili per il derby - Il Milan si è allenato questa mattina in vista del derby di domani sera. Come riporta Sky Sport, Simon Kjaer non ha lavorato in gruppo nemmeno oggi, ma si è allenato.calciomercato

Senua's Saga Hellblade 2 sarà doppiato solo in inglese per volere del team - Secondo quanto riportato in rete nell'ultimo periodo, Senua's Saga Hellblade 2 non presenterà il doppiaggio in italiano per ragioni tecnico-artistiche.everyeye

Maxim Lyutyi aveva impedito alla compagna di allattare il bambino che era arrivato a pesare un chilo - Un blogger e influencer russo è stato condannato a otto anni di prigione per aver lasciato morire di fame e stenti il figlio di appena un mese cercando di nutrirlo con il respiro e la luce solare.gazzetta