E’ ispirato alla Coppa dei Campioni vinta a Roma nel 1984 il nuovo kit disegnato da Nike per il Liverpool in vista della prossima stagione. I reds, con un video tributo “da italiani, signori della moda e dello stile” hanno infatti presentato una ...

Campi Flegrei, nuova scossa avvertita da Pozzuoli a Napoli: magnitudo 2.7 - campi Flegrei, nuova scossa avvertita da Pozzuoli a Napoli: magnitudo 2.7 - Una nuova scossa di terremoto con epicentro i campi Flegrei è stata registrata con magnitudo 2.7 a una profondità di 2,3 chilometri ...

Isola dei Famosi, il reality cambia giorno: ecco quando andrà in onda - Isola dei Famosi, il reality cambia giorno: ecco quando andrà in onda - E’ ormai trascorso un mese dall’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e per Mediaset è arrivata già l’ora di tirare le somme su risultati ottenuti. Risultati che, nonostante gli sforzi ...

Presente e futuro dell’Unione secondo Tajani: «Ambiente, energia e difesa comune per la nuova Europa» - Presente e futuro dell’Unione secondo Tajani: «Ambiente, energia e difesa comune per la nuova Europa» - «Significa che faremo in modo, attraverso ordini del giorno, che ci sia la possibilità di ottenere i Lep prima dell’entrata in vigore della riforma perchè l’autonomia deve essere ugualmente ...