Campi Bisenzio - ‘Accabadora’ di Michela Murgia sul palco del Teatrodante

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 – Maria e Bonaria Urrai, protagoniste di “Accabadora”, uno dei romanzi Einaudi più amati della scrittrice sardascomparsa l’anno scorso, premioello 2010, sono le voci della storia di una vita votata ad aiutare le persone in fin di vita a morire. Appuntamento giovedì 9 maggio alle ore 21 alCarlo Monni diin piazza Dante 23, con l’adattamento in forma di monologo scritto da Carlotta Corradi, con la regia di Veronica Cruciani e interpretato dall’attrice candidata agli Ubu Anna della Rosa, una produzione Savà Produzioni Creative, Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale. Le attività delCarlo Monni sono a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la collaborazione e il ...

Dopo Dare la vita, Michela Murgia torna in libreria con un altro importantissimo libro . Ricordatemi come vi pare è il secondo testo postumo della scrittrice scomparsa il 10 agosto 2023 per via di un tumore. Un libro che tocca temi importanti e ...

A quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 10 agosto 2023 Michela Murgia torna in libreria con un nuovo libro postumo . Dopo “Dare la vita” arriva il 30 aprile “Ricordatemi come vi pare” in cui vengono toccati temi attuali e importanti che si ...

Michela Murgia si omaggia in scena - michela murgia si omaggia in scena - Una notte dedicata a michela murgia, attivista e scrittrice scomparsa la scorsa estate è l’evento ideato e realizzato per TealtrOltre dall’dall’Amat con il Comune di Pesaro, con il contributo di Regio ...

