Michela Murgia - il nuovo libro | Non ci vogliono liberi

A quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 10 agosto 2023 Michela Murgia torna in libreria con un nuovo libro postumo . Dopo “Dare la vita” arriva il 30 aprile “Ricordatemi come vi pare” in cui vengono toccati temi attuali e importanti che si riferiscono alla storia della politica italiana... Continua a leggere>>

Dopo Dare la vita, Michela Murgia torna in libreria con un altro importantissimo libro. Ricordatemi come vi pare è il secondo testo postumo della scrittrice scomparsa il 10 agosto 2023 per via di un tumore. Un libro che tocca temi importanti e attualissimi, ripercorrendo una buona parte della ... Continua a leggere>>