Alcaraz si ritira dal torneo di Roma quanto sono fragili questi tennisti

(Di venerdì 3 maggio 2024)sidaldi. Il tennista spagnolo non è stato al 100% neldi Madrid a causa di un problema al braccio che lo aveva costretto al ritiro a Montecarlo. Il problema è peggiorato e ora è arrivata la diagnosi: edema muscolare al pronatore rotondo dell’avambraccio.: “Ho bisogno di riposo per recuperare” Lo ha scritto il murciano sui suoi social: Ho sentito dolore al braccio dopo aver giocato a Madrid. Oggi ho fatto degli esami e ho un edema muscolare al pronatore rotondo dell’avanbraccio, come conseguenza della mia ultima lesione.Sfortunamente non posso giocare a. Ho bisogno di riposo per recuperare e giocare senza dolore al 100%. Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un ...