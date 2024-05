(Di lunedì 6 maggio 2024) Iniziano il 6 maggio glididi Roma 2024 che dureranno fino al 19 maggio. Il grande assente èche ha annunciato il ritiro a causa di un infortunio, ma i, il gruppo di amici diventati fan delta italiano e che lo seguono in tutto il mondo nelle partite, hanno deciso di continuare comunque ae lanciano ilalla. IldeiSi tratta di un sorbetto a base di, limone, mela e zenzero che si potrà assaggiare nelle gelaterie da Giovanni di Roma attraverso il servizio di asporto di Deliveroo per tutta la durata degli. «Siamo stati ...

In seguito all’infortunio riportato che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha voluto indire una conferenza stampa per spiegare bene la situazione che lo riguarda. In estrema sintesi si potrebbe dire che sperava di ...

Tennis, giochi di luci sulla fontana di Trevi per celebrare gli Internazionali d'Italia - Tennis, giochi di luci sulla fontana di Trevi per celebrare gli Internazionali d'Italia - Tra loro anche il campione italiano jannik sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 e 3 della classifica Atp. Potrebbe non esserci, per un problema all'anca, anche il numero 4, il russo Daniil ...

Tennis, Sinner annuncia: “A Parigi solo se sarò al 100%” - Tennis, sinner annuncia: “A Parigi solo se sarò al 100%” - Roma, 6 mag. (askanews) – “Avremo risposte tra una settimana. Giocherò a Parigi se sarò al 100%”. Lo ha detto jannik sinner in una conferenza stampa convocata a Roma alla vigilia degli Internazionali ...

Jannik Sinner si ritira dagli Internazionali di Tennis e i Carota Boys inventano un gelato per sostenerlo - jannik sinner si ritira dagli Internazionali di Tennis e i Carota Boys inventano un gelato per sostenerlo - I Carota Boys, gruppo di fan di jannik sinner, lancia un gelato alla carota disponibile in tutte le gelaterie da Giovanni a Roma per l'asporto ...