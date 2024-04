De Giorgi | In questo periodo guardo con interesse il tennis e sono colpito da Sinner

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Il ct dell’Italvolley, Fefè De, rinnova con la federazione ancora per altri due anni. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi la Federvolley e il presidente Giuseppe Manfredi hanno annunciato il rinnovo con il commissario tecnico fino al 2026. De: «Non credo più alla scaramanzia» De, il matrimonio azzurro continua. È già stato a Parigi per un sopralluogo oppure per scaramanzia aspetta a recarsi in Francia? «Sì,già andato perché da allenatore non credo più a queste cose. Anche se in Polonia si interrogano se organizzare altri eventi a Katowice (lì l’Italia di Deha vinto l’Europeo 2021 e il Mondiale 2022, ndr)». Sul prolungamento del contratto: «Il nostro è un percorso tecnico, fisico ma anche valoriale. Con la Federazione c’è l’idea ambiziosa di arrivare fino a Los ...