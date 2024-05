L’avvio dell’indagine che scuote la Liguria Tutto parte dalla lotta per salvare l’isola davanti a Porto Venere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Spezia, 8 maggio 2024 – “Abbiamo l’ambizione chePalmaria possa diventare la Capri della". Otto anni fa, in una fredda giornata di febbraio, quella frase pronunciata dal governatore ligure Giovanni Toti accese preoccupazioni e proteste. L’idea di trasformare quelincastonata nel golfo della Spezia, dove il numero delle capre supera quello dei residenti, in un avamposto turistico che strizza l’occhio al lusso, non piace ancora oggi. E proprio per questo, ogni tentativo di cementificareè visto con sospetto. È stato così anche per l’ex cava Carlo Alberto, un’area pregiata delacquisita dai fratelli Raffaele e Mirko Paletti, imprenditori del settore alberghiero pronti a investire per creare uno stabilimento balneare. L’idea però non piaceva agli ambientalisti. ...