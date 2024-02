Biathlon | Dorothea Wierer | “La mass start sarà la mia ultima gara stagionale | poi deciderò cosa fare in futuro”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Laodierna dei Mondiali 2024 dil’di, che non disputerà le ultime tre tappe della Coppa del Mondo tra Norvegia, USA e Canada. L’azzurra, che ha parlato ai microfoni della FISI, deciderà in seguito se continuare la propria carriera o ritirarsi. L’azzurra non disputerà altre gare in stagione: “Lala miadi questa stagione, poinel, tirerò una riga e farò delle riflessioni se è il caso di continuare o meno. Se non avessi avuto tutti questi malanni e tante ore di ...

Dorothea Wierer (Brunico, 3 aprile 1990) è una biatleta italiana. Tre volte campionessa mondiale a livello individuale (più una volta in staffetta femminile), due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon, è stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin.

Dorothea Wierer, dal Biathlon a Talent Olimpica per Parigi 2024 con Warner Bros. Discovery: Icona dello sport italiano, 4 volte campionessa del mondo e vincitrice di 3 storiche medaglie olimpiche di biathlon , Dorothea Wierer ha partecipato quest'anno alla sua quindicesima Coppa del mondo ...

Biathon, la staffetta femminile parla francese, Italia mai in gara: ... sabato 17 febbraio, ai Mondiali di Biathlon a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Alla fine della gara ...Samuela Comola partita nella prima frazione e arrivata al cambio con la seconda Italiana Dorothea ...

Biathlon, start list staffetta femminile Mondiali 2024 Nove Mesto: italiane in gara e pettorali di partenza: Il 17 febbraio andrà in scena la staffetta femminile 4 6, valida per i Mondiali di biathlon 2024 in corso a Nove Mesto , in Repubblica Ceca. Il via è previsto per le 13.45 locali, con ...WIERER Dorothea ...