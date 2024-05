Berrettini si ritira dagli Internazionali d’Italia - Pietrangeli | Dispiac - ma…

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Matteoa sorpresa dà forfait agli. Nicolain esclusiva ai nostri microfoni: “Il motivo lo sa solo lui”. “Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere“, con queste parole Matteoha annunciato il ritiro agli. Il tennista azzurro doveva scendere in campo nella ‘sua’ Roma domani nel derby contro Napolitano, ma alla fine ha preferito dare forfait. Una assenza che si aggiunge a quelle di Alcaraz e Sinner, ma che preoccupa considerando anche i continui problemi fisici avuti in passato.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaDel ritiro di, ma anche delle condizioni di Sinner e del ...

