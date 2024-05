Serie A – Ancora un pari per i giallorossi Con la Juve non basta un gol di Lukaku ma la Roma ha dato tutto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo il Napoli alla migliore prestazione stagionale ecco ladi Allegri in grande spolvero all’Olimpico per una partita giocata sulle montagne russe e ricchissima di occasioni da gol. Un altro pareggio per iche restano al quinto posto con l’Atalanta distanziata di tre punti (ma stasera è in programma la partita dei bergamaschi a Salerno in attesa poi del recupero farsa a fine stagione con la Fiorentina) ma alla squadra di De Rossi stavolta c’è ben poco da rimproverare. Con cinque cambi nella formazione titolare rispetto alla gara di Europa League, lahadal punto di vista agonistico e dell’intensità di squadra. Con un Chiesa imprendibile (clamoroso il palo colpito ad inizio ripresa) e un centrocampo sicuramente più tonico rispetto a quellonista ...

