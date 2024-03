Basket serie C I Titans ingranano la sesta Angels | debutto ok nei playout

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Pallacanestro Titano centra lavittoria nelle ultime sette partite (quarta di fila in trasferta), si qualifica matematicamente ai playoff e aggancia anche il secondo posto, visto le sconfitte di Osimo e Montemarciano. Solo buone notizie per coach Millina dal 60-65 di Tolentino. La gara si decide a inizio quarto periodo, con ibravi a mettere insieme un break di 8-0 che porta il match sul 47-55. Tolentino rientra fino al -4, ma un canestro fondamentale di Felici la chiude definitivamente. Il tabellino: Borello, Gamberini 11, Frigoli, Macina 8, Fusco 6, Dini ne, Felici 18, Pesaresi 22, Monticelli ne, Gasperoni ne, Zavoli ne. All. Millina. La classifica a tre giornate dalla fine della regular season: Recanati 56; Pall. Titano, Osimo e Montemarciano 38; Fossombrone 34; Gualdo e Porto Sant’Elpidio 32; Perugia e Assisi 30; Montegranaro, ...

