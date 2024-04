Basket in carrozzina | Italia | debutto vincente contro il Marocco nel torneo di qualificazione alle Paralimpiadi 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024) Comincia con una vittoria il percorso dell’neldidi Parigi. La Nazionalenata da Carlo Di Giusto supera con grandissima facilità il: 89-41 il punteggio finale in quel di Antibes, nell’Azur Arena che ha sostituito da poco più di due decenni il palasport intitolato a Jean Bunoz. Match senza storia, nei fatti, con il quintetto formato da Carossino, Bedzeti, Papi, Boganelli e Raourahi che fa subito capire quale può essere la situazione in campo. 19-8 nel primo quarto, 22-6 nel secondo, totale 41-14 e confronto già in ghiaccio dopo 20 minuti. Di fatto solo Boganelli gioca 30 minuti, per tutti gli altri tante rotazioni e tranquillità viste anche le due categorie di differenza nell’arco dei 40 ...

