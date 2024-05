Prima Categoria Final Four per il titolo regionale | il programma completo di semifinali e finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Sassoferrato Genga affronta il Lunano nel Pesarese nella semie dell’11 maggio: in palio laissima del 18 maggio contro la vincente di Azzurra SBT-Settempeda. In caso di parità al termine dei 90?, si andrà direttamente ai rigori ANCONA, 8 maggio 2024 – Insieme ai play-off e ai play-out, insi giocano anche le partite che assegneranno il, come definito dal comunicato 237 della Lnd Marche. Si inizia già sabato prossimo 11 maggio, con le semii Lunano-Sassoferrato Genga e Azzurra San Benedetto del Tronto-Settempeda. In caso di parità, non ci saranno supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore. Laissima, con tanto di terna arbitrale, si giocherà sabato 18 maggio: a San Benedetto del ...

Stasera in TV, Mercoledì 8 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Malore improvviso al suo primo giorno di lavoro, Daniela si accascia davanti a colleghi e clienti e muore a 53 anni - Malore improvviso al suo primo giorno di lavoro, Daniela si accascia davanti a colleghi e clienti e muore a 53 anni - Aveva aspettato tanto quel giorno che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una nuova avventura. Invece, il 7 maggio per Daniela Cardillo si è trasformato nell'ultimo giorno ...

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Maggio, in prima serata - Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 maggio, in prima serata - Stasera in TV, Mercoledì 8 maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ...

ASUS svelerà il suo primo notebook con CPU Qualcomm Snapdragon X il 20 maggio: dove vedere l'evento - ASUS svelerà il suo primo notebook con CPU Qualcomm Snapdragon X il 20 maggio: dove vedere l'evento - Next Level. AI Incredible è il nome dell'evento in cui ASUS, insieme a Microsoft e Qualcomm, svelerà il suo primo notebook con processore Qualcomm Snapdragon X. Appuntamento al 20 maggio 2024 alle ore ...