Barry Keoghan non ama l' idea che le persone siano pagate per recitare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Immagina la scena: siamo a poche ore dall'edizione del 2024 dei Met Gala esi sta caricando per bene grazie alla musica di due suoi grandi amici, i rapper britannici Dave e Central Cee (Cench), beniamini di pubblico e critica. Ci conferma ancora una volta che vuole loro un bene dell'anima. Il meglio, però, arriva durante la canzone Our 25th Birthday, precisamente quando la voce di Cench tira fuori questa perla:“I ain’t puttin’ no suit and tie on, I turned down the Met Gala.” «Met Gala!», ci grida un felicissimo. «Ha detto Met Gala». Se da un lato la passione smodata di Central Cee per le tute in acetato rischia di non farlo entrare mai al selezionatissimo Met Gala, le cose vanno meglio all'attore irlandese che è alla seconda presenza sul red carpet più importante dell'intero settore fashion. ...