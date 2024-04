Da Cillian Murphy a Barry Keoghan - da Paul mescal a Nicola Coughlan | gli attori irlandesi stanno conquistando Hollywood

(Di giovedì 18 aprile 2024) In principio ci sono stati Liam Neeson e Pierce Brosnan. Con Daniel Day-Lewis che ha chiesto – e ottenuto – il passaporto da adulto. Perché l’essereè sempre stata una questione di orgoglio. Da dire e ribadire. Come ha proclamato dal palco degli Oscar solo poche settimane fa. «Sono un irlandese molto orgoglioso di essere qui stasera». Gli Oscar parlano irlandese Loscoprendo in questi ultimi anni a. Dove l’arrivo die attrici provenienti dall’Isola di smeraldo è un vero e proprio fenomeno di massa. Culminato con l’Oscar al Miglior attore vinto daper Oppenheimer. Già l’anno scorso la ...

