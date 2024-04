Un Piano B per salvare il Pianeta | l’iconico libro di Lester R Brown torna in libreria

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 17 aprile 2024)B – Mobilitarsi per il futuro diR., pietra miliare della letteratura ambientale internazionale,inin occasione dei 90 anni dell’autore.Pubblicato per la prima volta nel 2003 e aggiornato in tre edizioni successive,B è ad oggi uno dei...