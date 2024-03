Investimenti green per le aziende in Emilia Romagna | al via il bando di basket bond da 100 milioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo 2024 – Via al primoregionale di "" per finanziare glidelle imprese. Dalla riqualificazione energetica all'utilizzo di rinnovabili, con anche opere di adeguamento sismico, fino agli interventi per lo sviluppo di impianti e processi di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese. Ledell', quindi, potranno finanziare i loroverdi con ildi 100di euro grazie alla copertura a garanzia di 25da parte della Regione e all'intesa con Cassa depositi e prestiti (Cdp). Bper banca aiuterà le imprese a strutturare il proprio ...

