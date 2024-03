Regione Lazio pubblica bando su investimenti Ocm Vino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 29 marzo 2024) ROMA – L’assessorato all’Agricoltura dellahato ilrelativo alla campagna d’aiuti 2024-2025 agliOCM. Nello specifico è concesso un sostegno permateriali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli, migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole e il loro adeguamento alle richieste del mercato ma anche aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli. Le domande sono a carattere biennale, per ...