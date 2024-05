Vaccino Covid - Bassetti | Trombosi tra effetti avversi Astrazeneca? Ssolo rumore dai no vax - ma l' azienda lo toglie dal mercato - VIDEO

Astrazeneca ritira il vaccino anti-Covid in tutto il mondo La conferma dell'azienda anglo-svedese: "Non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto o distribuito"

"Ragioni commerciali". Astrazeneca ritira il vaccino anti-Covid in tutto il mondo La conferma dell'azienda anglo-svedese: "Non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto o distribuito"