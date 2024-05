Food for profit in onda il 5 maggio a Report | il docu-film di Giulia Innocenzi sbarca su Rai 3 nel programma di Ranucci

(Di venerdì 3 maggio 2024)for, ildie Pablo D’Ambrosi che svela i rapporti fra l’industria della carne e la politica verrà trasmesso in televisione domenica prossima, 5, alle 20:55 su Rai 3 a. L’indagine, frutto di un lavoro di cinque anni, mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro, si legge nella presentazione del, i soldi, miliardi di euro, che l’Europa destina agli allevamenti intensivi che sono, tra le altre cose, uno delle principali cause dell’inquinamento ambientale e dei cambiamenti climatici. Il trailer era uscito lo scorso 24 febbraio e, dopo l’anteprima all’Eurocamera di Bruxelles, con un successo crescente nelle sale ...

Le inefficienze delle procedure stanno comportando un grande volume di storni di addebito non contesta ti, anche quando il 73% dei commercianti ritiene che almeno il 20% di tali storni rappresentino frodi commesse da prime parti NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, ... Continua a leggere>>

“Noi non abbiamo bisogno di costruire tante Ungherie d’Europa, ma un’Europa in cui al centro non ci sia il profitto ma il lavoro e la persona”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini , dalla piazza del Primo maggio a Monfalcone. Commentando quello che è stato definito il “Bonus Befana ”, ... Continua a leggere>>

Il 20 maggio convocato il forum dei giovani a Molfetta - L'Associazione InCo comunica che i giovani iscritti tramite l'apposito formulario al forum dei giovani di Molfetta entro il 20 aprile 2024, hanno ricevuto l'invito per la prima convocazione. Il primo ... Continua a leggere>>

Sbarca su Rai 3 “Food for profit”, il docufilm sugli allevamenti intensivi che devi assolutamente vedere: quando andrà in onda - “Food for profit” ci sbatte in faccia il legame tra lobby dell’industria zootecnica e politica negli allevamenti intensivi: sarà in onda domenica 5 maggio su Rai 3 durante “Report” Il docufilm “Food ... Continua a leggere>>

Arriva a Milano la Civil Week 2024: anche il Touring protagonista con Aperti per Voi - Arriva a Milano la Civil Week 2024: anche il Touring protagonista con Aperti per Voi: entra nel sito del Touring Club Italiano e leggi tutti i dettagli su questo argomento. Continua a leggere>>