Alice Neri | l’urlo di Gaaloul | “Non l’ho uccisa io”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Modena, 21 febbraio 2024 – “Non sono colpevole, non c’entro niente con l’omicidio di”: è il grido di Mohamed, il tunisino accusato dell’omicidio della giovane mamma di 32 anninel novembre del 2022. In tribunale a Modena si celebra la seconda udienza del processo in cui il tunisino è l’unico imputato per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Nella precedente udienza è stata ammessa la costituzione di parte civile della casa delle donne contro la violenza e di Udi: le associazioni sono presenti in aula. Oggi il presidente della corte dovrà esprimersi sulle eccezioni sollevate dalla difesa tra cui l’annullamento dell’interrogatorio. Non è presente in aula la mamma della vittima, Patrizia Montorsi che attraverso il proprio legale Cosimo Zaccaria chiede giustizia per la figlia. ...

