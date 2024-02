Non ho ucciso Alice Neri | non so cos' è successo L' urlo dell' imputato nordafricano

Christian Sodano dopo aver ucciso Nicoletta Zomparelli e Desyrée Amato ha scritto una lettera a casa dello zio nella quale si è rifugiato a Latina. "Non volevo farlo, ... (fanpage)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’Ucraina. Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni lanciati dai russi» (corriere)