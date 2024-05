Agrovoltaico - le novità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Tra le norme, l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

Dopo le polemiche, l’intesa. Disco verde al fotovoltaico , ma non sarà più possibile installare i pannelli a terra nelle aree coltivate: gli impianti sono tollerati solo se sollevati da terra, in modo da permettere l’attività agricola sotto. Il ...

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legge sugli aiuti all’agricoltura, includendo disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico ...

ROMA – “Importanti iniziative in Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto Agricoltura. Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo, più aiuti alle imprese in difficoltà con la moratoria sui ...

"Lo stop alle rinnovabili sulle aree agricole serve per le elezioni, non all'agricoltura" - "Lo stop alle rinnovabili sulle aree agricole serve per le elezioni, non all'agricoltura" - Una polemica per la verità, iniziata già alla vigilia del consiglio dei ministri con la coalizione Cambiamo Agricoltura a cui aderiscono 90 sigle tra cui Slow Food Italia, FederBio, Legambiente, Wwf, ...

Agricoltura, Rossi: “Pronto il Decreto che porterà milioni, benefici per la provincia di Grosseto” - Agricoltura, Rossi: “Pronto il Decreto che porterà milioni, benefici per la provincia di Grosseto” - Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia Grosseto, commenta il decreto varato dal Governo sull'agricoltura.