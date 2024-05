A Napoli arriva Starbucks | il gigante del Frappuccino nella terra della tazzulella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un restyling tormentato, quelloGalleria Umberto I di, che a inizio anno ha bloccato l'arrivocaffetteria in città, oltre a quellolibreria Mondadori. Da un paio d'anni soggetta a un laborioso lavoro di ristrutturazione, la Galleria ha atteso a lungo i permessiSovrintendenza, ma ora anche il capoluogo campano ha il suo, pronto ad aprire le porte il 23 maggio 2024. La sirena disbarca aL'arrivo delstatunitense in Italia ha portato con sé non poche polemiche da parte dei consumatori. In un paese così ancorato alle sue tradizioni, in cui la cultura ciecatazzina ha oscurato per tempo le tante innovazioni del mondo...