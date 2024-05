Napoli - a Udine per tornare corsari E quello strano incrocio con Cannavaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – I discorsi sul futuro si fanno sempre più fitti e, con il campionato alle battute conclusive, non potrebbe essere altrimenti: a maggior ragione quando c'è fretta di girare una pagina tutt'altro che memorabile nella storia del club. Eppure, prima di qualsiasi ragionamento c'è un torneo da concludere possibilmente nel miglior modo possibile (o, per meglio dire, limitando i danni per quanto possibile) anche ammiccando a ciò che sarà: qualificare o meno ila una prossima competizione europea può spostare tanto in termini di equilibri di mercato e ancora di più nella scelta dell'allenatore che subentrerà a un Francesco Calzona ora più che mai nelle vesti di traghettatore. In questi casi, tenere saldo alla propria corte uno spogliatoio tra l'altro preso da altre problematiche, compresa qualche inattesa spaccatura interna, è una ...