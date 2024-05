A Milano la Pet Flower Parade 2024 | quattrozampe protagonisti domenica 12 maggio all’Idroscalo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– Torna12all'Idroscalo dila "Pet". Giunta alla seconda edizione, l'evento dedicato ai cani di tutte le taglie propone una giornata di eventi (dalle 11 alle 17 ingresso Bosco Sud Idroscalo), tra dog fashion show, performance e stage di dog dance, sfilate canine, set fotografici con dog fashion stylist, due aree lounge per picnic tra balle di fieno, gelati e dolci per cuccioli e umani, stand espositivi, talk con esperti del settore, esibizione di rescue nelle acque dell’Idroscalo della Scuola Italiana Cani di Salvataggio, la possibilità di adottare cuccioli in cerca di una nuova famiglia e tanti special guest. Gli appuntamenti Tantissimi gli appuntamenti e anche le novità per la seconda edizione della ...