Flowerista Festival | il 4 maggio a Milano

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 22 aprile 2024) una giornata dedicata al futuro del lavoro tra gentilezza e innovazione Sperimenta l’introspezione del photovoice, Getta le basi per il tuo podcast, Ottimizza il tuo CV e il tuo profilo LinkedIn e Gioca a Prompt’n’Play e impara il prompt designing per l’AI sono solo alcuni dei workshop che avranno luogo presso Open, insieme ad ospiti illustri del settore. Una giornata all’insegna di workshop, talk e interventi dedicati al futuro del lavoro, all’innovazione e alla crescita professionale, per ispirare chi è alla ricerca di un cambiamento ma vuole anche essere parte attiva nel promuoverlo. Tutto questo è il, evento che si terrà ail 42024 organizzato da, ecosistema aperto che si occupa di digital marketing, business strategy, ...