glo for art debutta alla Milano Design Week 2024 con FLOWER UP di Emiliano Ponzi

(Di lunedì 15 aprile 2024) glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick destinati ai consumatori adulti, nel suo consolidato ruolo di mecenate dell’arte, presentaUP di, un’instzione unica e site-specific, tra le più attese dell’edizionedella, pronta ad accogliere gli appassionati di arte edi tutto il mondo.UP rappresenta un’ulteriore tappa del progetto artistico itinerante glo for art, accendendo un focus sull'importanza di un accesso ampio, trasversale e democratico all'esperienza artistica, con l’obiettivo di interpretare il futuro attraverso nuovi linguaggi e forme visive per offrire un’esperienza significativa e positiva della quotidianità. Dal 15 fino al ...

(Adnkronos) – "Dr. Chana Poomee " Chairman of Thai cement Manufacturers Association ( TCMA ), announced the vision of ' TCMA Synergizing the Actions toward Net Zero 2050 , to drive the cement industry , ... (corrieretoscano)

"Dr. Chana Poomee " Chairman of Thai cement Manufacturers Association ( TCMA ), announced the vision of ' TCMA Synergizing the Actions toward Net Zero 2050 , to drive the cement industry , join forces in ... (sbircialanotizia)

Secondo il famigerato Orologio dell'Apocalisse, creato nel 1947 dal Bulletin of Atomic Scientists statunitense per avere un'idea più concreta della folle corsa dell'uomo verso l'autoannientamento ... (gqitalia)

Huawei European Partner Conference: la strategia go-to-market dell'azienda ruota attorno al Wi-Fi 7 - Presentato anche Go Cloud, Grow Cloud, un framework di partnership progettate per supportare un numero sempre maggiore di aziende nello sviluppo di ulteriori opportunità di business. Sono state infine ...edge9.hwupgrade

Flower Up, installazione di Emiliano Ponzi per Glo - Milano Design Week 2024 - Dal 15 al 21 aprile 2024 gli spazi dell’ Hub Gattinoni, in via dello Statuto 2, nel cuore di Brera, si trasformano nel Glo Hub per un’intera settimana in occasione del Fuorisalone del Brera Design ...mentelocale

Incidente con il Go Kart: morto il 66enne Dario Colombo - Non ce l’ha fatta Dario Colombo, 66enne di Castano Primo, vittima di un incidente mentre si trovava alla pista di go kart di Busca, in provincia di Cuneo. Incidente con il Go kart: morto il 66enne Dar ...primamilanoovest