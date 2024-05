Xi Jinping arriva in Europa per farla da padrone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen hanno alzato un po' la voce, sottolineato le cose che non vanno in ambito geopolitico e commerciale, indicato la strada da seguire per avviare una collaborazione più leale con l'. Ma la sensazione è che Xile idee le abbia già ben chiare. E non contemplano cambiamenti di strategia o di direzione rispetto all'attuale posizionamento della Cina, che continua a mantenere una linea anti-Usa sui conflitti in corso e finge di cadere dalle nuvole sul tema della concorrenza commerciale sleale sul mercato europeo dell'energia e dell'automotive. Lo sforzo dei leader europei, almeno sulla carta, c'è stato. L'Unione europea e la Francia contano sulla Cina affinché «eserciti tutta la propria influenza sulla Russia» per far cessare l'aggressione a Kiev, ha annunciato la presidente della Commissione Ue dopo la ...