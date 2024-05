(Di lunedì 6 maggio 2024) Per la prima volta inil presidente cinese Xiè inin. Il viaggio, cominciato ieri, prevede tre tappe ine incontri con i capi di Stato Emmanuel Macron e Aleksandar Vucic, con il premier Viktor Orban e con la presidente della Commissione dell’Unione europea, Ursula von der Leyen. L’obiettivo del leader cinese è promuovere un nuovo ordine globale multipolare non dominato dagli Stati Uniti d’America ma soprattutto aumentare gli investimenti nei Paesi del Vecchio Continente alleati dei Pechino. Da Parigi, oggi Xi ha elogiato la, il cui presidente Emmanuel Macron ha spesso sottolineato come l’“non debba mai essere vassallo degli Stati Uniti” e ha ...

Il presidente cinese, Xi Jinping , visiterà l' Europa la prossima settimana per la prima volta in cinque anni , in un tour che toccherà l'improbabile tripla meta Francia, Ungheria e Serbia. E la scelta appare però chiara alla luce dell'ostilità della ...

Xi Jinping torna in Europa dopo cinque anni e va in visita in Francia, Serbia e Ungheria - Xi jinping torna in europa dopo cinque anni e va in visita in Francia, Serbia e Ungheria - Per la prima volta in cinque anni il presidente cinese Xi jinping è in visita in europa. Il viaggio, cominciato ieri, prevede tre tappe in Francia, Serbia e Ungheria e incontri con i capi di Stato ...

leggi le altre "Cose" - leggi le altre "Cose" - Il presidente cinese Xi jinping ha ricevuto nei giorni scorsi a Pechino il segretario ... 119 di Quaderni Radicali (speciale maggio 2024) “europa punto e a capo”... In un video postato su Ahmed ...

Le immagini di Xi Jinping in Francia sui maxischermi a Pechino - Le immagini di Xi jinping in Francia sui maxischermi a Pechino - Pechino, 6 mag. (askanews) - Le immagini della visita in Francia del presidente cinese Xi jinping sono state mostrate su maxischermi a Pechino, durante il notiziario serale dell'emittente statale CCTV ...