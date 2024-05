(Di martedì 7 maggio 2024) Per l'inchiesta suldia Cercola (Napoli) è stato utilizzato anche un malware, in grado di trasformare i telefoni in microspie ambientali.

voto di scambio politico mafioso a Bari, Catania, Torino, oggi Genova, per enunciare le piazze principali. Cosa sta succedendo? Oppure cosa è successo in questi 40 anni che non abbiamo abbastanza compreso, analizzato, indagato, narrato? E perché ...

Voto di scambio, padre e figlia: "Compriamo la scheda dai marocchini". Ma erano già intercettati col trojan - Dialogo intercettato il 19 maggio 2023, a parlare sono Giovanni De Micco e la figlia, Giuseppina De Micco, finiti rispettivamente ai domiciliari e in carcere nell'inchiesta sul voto di scambio a ...

Emiliano: «Tanti errori ma non merito la sfiducia, con noi Puglia cambiata» - Emiliano: «Tanti errori ma non merito la sfiducia, con noi Puglia cambiata» - Ha preso la parola per annunciare il cambio di passo prossimo in Regione e per rispedire al mittente la sfiducia nei suoi confronti proposta dal centrodestra, Michele Emiliano. Prendendo la parola in.

Arresto Toti, Legambiente: “Valuteremo l’inchiesta, pronti a prendere iniziative” - Arresto Toti, Legambiente: “Valuteremo l’inchiesta, pronti a prendere iniziative” - “La Liguria è attraversata per la seconda volta dallo tsunami dell’arresto del presidente della Regione. Quaranta anni dopo il caso Teardo, stamattina i liguri hanno letto con le accuse che profilano ...