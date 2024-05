Voto di scambio - gli indagati preparavano le Europee | “Ti tengo in considerazione per votare Salvini?”

Voto di scambio , parla il capo della Procura di Napoli Gratteri : "Attenzione anche per le Elezioni Europee, abbiamo tutti gli strumenti e investigatori bravissimi"Continua a leggere

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendiamo che il sig. Sabino De Micco , consigliere della 6^ Municipalità, sarebbe coinvolto in una inchiesta di voto di scambio politico mafioso. Lo stesso fu eletto come candidato presidente della lista “Progetto ...

Voto di scambio a Napoli: 30 euro a scheda, 20 per il ballottaggio. Sette arresti legati ai clan - voto di scambio a Napoli: 30 euro a scheda, 20 per il ballottaggio. Sette arresti legati ai clan - Scoperta dalla Dda una compravendita di voti alle amministrative di Cercola del maggio 2023. L’accusa è di scambio elettorale politico-mafioso per agevolare l’asse mafiosa Fusco-Ponticelli e De Micco- ...

Inchiesta Catania, resta in carcere l'ex sindaco di Tremestieri - Inchiesta Catania, resta in carcere l'ex sindaco di Tremestieri - Regge al vaglio del Tribunale del riesame di Catania, che ha emesso tre diversi provvedimenti, la misura cautelare emessa dal gip Carla Aurora Valenti, su richiesta della Procura distrettuale, ed eseg ...

Voto di scambio nel Napoletano: 7 arresti - voto di scambio nel Napoletano: 7 arresti - Trenta euro per la prima tornata elettorale, venti per il ballottaggio. Queste le cifre stanziate per un elettore disposto a vendere il proprio voto alle elezioni amministrative"del comune di Cercola, ...