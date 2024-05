Voto di scambio a Cercola - arrestato un consigliere di Fdi e indagato il candidato sindaco Pd La figlia del boss | Prepariamo le europee… anche Salvini

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilcomunale di Fratelli d’Italia, ildel Pd indagata, ladelche intercettata dice che è prontaa prepararsi per le europee facendo votare la Lega di. Basta solo questo a dimostrare ancora una volta la ‘trasversalità’ della camorra quando si occupa di politica e che viene testimoniato nell’inchiesta della Dda di Napoli che ha portato all’arresto di 7 persone e a un totale di 15 persone iscritte nel registro degli indagati perdipolitico mafioso per le elezioni amministrative di. Ed è forseper questo per il gip di Napoli nel maggio del 2023 la democrazia è stata messa all’asta a ...

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mimmo Russo , ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d'Italia. E' finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia ...

L’ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d’Italia, Mimmo Russo , è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di concorso esterno in associazione mafioso, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in ...

Arresto Di Giovanni, “Agrigento in comune”: “Poco convincenti le affermazioni del sindaco” - Arresto Di Giovanni, “Agrigento in comune”: “Poco convincenti le affermazioni del sindaco” - “Riteniamo non convincenti le garanzie di legalità, etica e trasparenza fornite in Consiglio Comunale dal primo cittadino di Agrigento in merito all’arresto del dirigente di sua nomina Gaetano Di Giov ...

Terminato il Consiglio dei ministri: la conferenza stampa in diretta video - Terminato il Consiglio dei ministri: la conferenza stampa in diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Arresto Di Giovanni, Agrigento in comune: “non convincenti e poco sufficienti le affermazioni del sindaco” - Arresto Di Giovanni, Agrigento in comune: “non convincenti e poco sufficienti le affermazioni del sindaco” - “Riteniamo non convincenti le garanzie di legalità, etica e trasparenza fornite in Consiglio Comunale dal primo cittadino di Agrigento in merito all’arresto del dirigente di sua nomina Gaetano Di Giov ...