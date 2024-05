Kiev - sventato piano russo per uccidere Zelensky

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – È il giorno del giuramento di Vladimir Putin come presidente della Federazione Russa per la quinta volta. Il nuovo mandato terminerà nel 2030. Nel suo discorso di insediamento il premierha reso omaggio ai soldati che combattono in Ucraina e si è rivolto all’occidente dichiarando che esso deve “scegliere fra la pace e il dialogo e il continuare la loro politica di aggressione alla Russia”.